'QUE PALHAÇADA' Mulher espera por atendimento em UPA vazia e filho faz vídeo para reclamar Sesau afirmou em nota que está apurando a conduta dos profissionais

Com a mãe passando mal e vomitando, um usuário da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino, em Campo Grande, filmou uma reclamação. Ele relata que mesmo sem pacientes, a demora no atendimento estava em uma hora e meia. Também questionou o fato de tentar pedir informações para o médico e não ter sido respondido com educação.

O vídeo foi postado nas redes sociais e também gerou repercussão. Nas imagens divulgadas no Facebook, enfermeiras e médico aparecem conversando em sala, enquanto a paciente, uma mulher de 64 anos, estava no banheiro, com dores e vomitando.

O fato aconteceu no dia 12 deste mês, domingo, às 4h da manhã, mas foi compartilhado neste último domingo (20).

Na publicação, o homem afirmou ter esperado até às 5h30 e quando procurou pelas enfermeiras, percebeu que o médico estava no local conversando com elas.

“Perguntei por que o médico de plantão ainda não tinha atendido a minha mãe. Ele [médico] me viu e perguntou 'quem é esse guri?' elas [enfermeiras] responderam 'ele está se aparecendo' (sic). Aí o médico disse 'que palhaçada'”, diz trecho da postagem.

Ainda de acordo com o relato do acompanhamente, o médico teria se negado a atender a mulher naquele momento.

Posteriormente, uma das enfermeiras teria conversado com um dos médicos plantonista e a mulher foi atendida. O filho da paciente ainda afirma que ouviu do profissional: “Vou fazer esse favor para você, senhora”.

Somente meia hora depois a mulher passou por avaliação. “Minha mãe estava sentido tanta dor que estava vomitando no banheiro e teve que implorar para o médico atendê-la. Fiquei sem acreditar”, descreveu.

OUTRO LADO

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Por meio de nota, a pasta divulgou que a chefia do setor já está ciente do ocorrido e está tomando as devidas providências, apurado a conduta dos profissionais.

“Será avaliada a cronologia dos fatos (entrada na unidade, triagem e o atendimento). Será verificado, também, qual atendimento foi prestado à paciente”, apontou a nota.

Conforme o posicionamento, na madrugada do dia do ocorrido, haviam quatro clínicos e quatro pediatras atendendo na UPA do Bairro Coronel Antonino.