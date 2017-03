CRUZAMENTO Mulher é resgatada de córrego

em Campo Grande Circunstância da queda não foi esclarecida; vítima está na Santa Casa

Mulher, que não teve o nome divulgado, foi socorrida com suspeita de fratura na coluna depois de cair no córrego Segredo, no cruzamento entre a Rua do Aquário e Avenida Ernesto Geisel, região da Vila Nhanhá, em Campo Grande. O fato aconteceu ontem, por volta das 22h, e a circunstância ainda não foi esclarecida.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito (Bptran) passavam pelo endereço quando depararam-se com moradores pedindo socorro para mulher que estava caída no córrego.

Ao iluminar o local, foi observado que a vítima estava com o corpo submerso na água e policiais decidiram entrar para fazer os primeiros socorros. A mulher tinha corte na cabeça e perdia bastante sangue.

Socorristas do Corpo de Bombeiros Militar foram chamados e concluíram o resgate. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa, com suspeita de fratura na coluna.