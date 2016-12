GOLPE Mulher é presa por aplicar golpe "boa noite cinderela" em idosos e deficientes Donata S. da Silva, de 57 anos, usava anti-depressivo para dopar vítimas

Donata de Sousa da Silva, de 57 anos, foi detida hoje, no Bairro Jockey Club, em Campo Grande, acusada de aplicar o golpe “boa noite cinderela”, no dia 1º deste mês, para roubar casal de idosos, de 74 e 77 anos. A mulher foi identificada pelas câmeras de segurança de estabelecimento comercial próximo do local onde o crime foi cometido, no Aero Rancho.

Conforme o responsável pelas investigações, Reginaldo Salomão, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), a suspeita de roubo estava dentro de ônibus coletivo, que faz a linha Aero Rancho, quando puxou conversa com uma senhora de 74 anos.

Com a desculpa de que era vendedora da Natura e que tinha cobrança para fazer na região, desceu no mesmo ponto que a idosa. “A mulher, então, foi recebida pela vítima, dentro da própria casa, pediu um copo de água e as duas ficaram amigas”, explicou o delegado.

No dia do crime, as duas saíram a pé para comprar sorvete e, quando retornaram para casa, Donata colocou gotas do anti-depressivo chamado clonazepan na taça da mulher e do marido, de 77 anos, que também estava no local.

“Com o remédio, o casal ficou sonolento e a suspeita roubou R$ 110 da bolsa da idosa, as alianças do casal e ainda fez ligações do celular da vítima, o qual ela roubou também, além da chave da casa”, ressaltou Salomão.

A partir do boletim de ocorrência registrado na data do último crime, investigadores identificaram Donata por meio das câmeras de segurança da sorveteria onde vítima e suspeita compraram o sorvete.

Ao checar ficha criminal da mulher, a polícia descobriu que ela já tem passagem por estelionato e cumpriu pena de nove meses em Cuiabá, onde aplicou o mesmo golpe.

MAIS GOLPES

Há dois anos Donata aplicou o mesmo golpe no Bairro Caiobá. Na ocasião, a suspeita colocou o mesmo remédio para outra vítima, desta vez, com necessidades especiais. “Ela se ofereceu para cuidar da pessoa e colocou o remédio em um copo com água. Roubou R$ 8 mil em dinheiro e, com o cartão da vítima, fez saques que totalizaram R$ 18 mil”, informou a autoridade policial.

Depois de ser reconhecida, a mulher foi detida e o delegado pediu prisão dela, que ainda não foi expedida pela Justiça. Apesar de Donata ter confessado o crime, será liberada, já que não houve flagrante. “Na casa da mulher a polícia apreendeu três frascos do remédio, que, segundo ela, foram comprados em Ponta Porã com a finalidade de cometer os golpes”, informou o delegado que investiga se a criminosa cometeu golpes em São Paulo e também no Paraná.

PARECER MÉDICO

De acordo com Reginaldo Salomão, o medicamento utilizado pela golpista pode matar. “Dependendo da pessoa, de 15 a 30 gotas da droga pode matar, é muito perigoso”, ponderou.

Além do golpe “boa noite cinderela”, conforme o delegado, a mulher usava nome falso. “Ela usava documento das irmãs, na igreja, por exemplo, ela era conhecida como Renata, e por aí, como Clara”, esclareceu o Salomão.