ACIDENTE Mulher é atropelada ao atravessar movimentada avenida fora da faixa Vítima foi socorrida com suspeita de fratura

Mulher de 27 anos foi atropelada por motocicleta, na tarde de hoje, por volta das 16h40min, ao atravessar a Avenida Guaicurus, com a Rua Brigadeiro Thiago, no Bairro Universitário, fora da faixa de pedestres.

De acordo com informações apuradas no local, a mulher estava com o marido no carro, quando desceu para comprar remédio, em farmácia localizada do lado oposto ao do veículo estacionado, porém, na volta, foi atingida por moto com dois ocupantes.

O condutor, de 21 anos, e o garupa, de 24, ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher atropelada foi levada com suspeita de fratura para a Santa Casa de Campo Grande.