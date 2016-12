Felpuda

A divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad 2015), mostrando que a pobreza no Brasil cresceu 19,3% na comparação entre 2015 e 2014, desmonta a tese de que as gestões petistas têm como trunfo o êxito no combate à pobreza. A erradicação da pobreza não passou do discurso populista do PT, para conquistar o eleitorado e se perpetuar no poder. E o povo que se dane! Ester Figueiredo