VIOLÊNCIA Mulher é agredida durante assalto em Campo Grande e deixa bebê cair no chão Crime aconteceu, na tarde de hoje, no bairro Monte Castelo

Mãe de 30 anos viveu momentos de desespero, na tarde de hoje, no bairro Monte Castelo em Campo Grande. Ela teve a blusa puxada por criminosa e acabou derrubando o filho, de apenas 1 ano, no chão. Ninguém foi preso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta de 12h40min, na Rua Mascarenhas de Moraes.

A vítima caminhava com o filho no colo e foi abordada pelos suspeitos que chegaram em Corsa Sedan preto. Uma mulher desceu do veículo e ordenou que a vítima entregasse a bolsa.

A criminosa puxou a roupa da vítima fazendo com que ela derrubasse o bebê no chão e depois entrou no carro, onde homem estava aguardando.

Os suspeitos conseguiram fugir levando os documentos pessoais da vítima, R$ 90 em dinheiro, além de objetos do bebê. Eles ainda não foram identificados.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e será investigado no 2º Distrito Policial de Campo Grande.