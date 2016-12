TRAFICANTE Polícia Federal prende mulher tentando embarcar com maconha em aeroporto Prisão ocorreu na madrugada de hoje

Jovem de 20 anos, de Santarém, Pará, foi presa em flagrante na madrugada de hoje, por volta das 4h, no Aeroporto Internacional de Campo Grande, tentando embarcar com 30 quilos de maconha em voo com destino a Belém, Pará.

Agentes da Delegacia de Imigração da Polícia Federal do aeroporto prenderam a suspeita em flagrante e a encaminharam para a Superintendência Regional da Polícia Federal na Capital. Durante interrogatório, a mulher informou que havia deixado outra mala com maconha em residência localizada no Bairro Santa Luzia.

No local indicado foram encontrados mais 36 de tabletes da droga. Ao todo o entorpecente pesou 66 quilos.