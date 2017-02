CAMPO GRANDE Mulher bate na mãe de 80 anos

com toalha molhada durante banho Caso de agressão foi denunciado à polícia e é investigado

Caso de maus-tratos contra idosa foi denunciado ontem (23) à polícia. Em último episódio de agressão, a vítima, de 80 anos, apanhou da filha, 59 anos, com toalha molhada. O fato aconteceu na casa onde as duas moram, na Rua João Jorge Chacha, na Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Policiais militares foram ao endereço após receberem informação anônima de que filha agredia a mãe, já idosa. A vítima foi encontrada acamada, reclamando de dores por todo o corpo e alegou que havia sido agredida com toalha molhada, durante banho. A idosa também declarou que em dia anterior a filha tentou enforcá-la com as mãos, dizendo que ela não merecia mais viver e tinha que logo morrer.

A agressora foi encontrada na casa e disse que tem outros seis irmãos, mas que nenhum deles quer cuidar da mãe, inclusive ela. Pois estaria ''sobrecarregada'', conforme justificativa. A mulher foi levada à 2ª delegacia, prestou depoimento e foi liberada. A idosa não compareceu na unidade policial, tendo em vista que não tem condições de deslocar-se. Inquérito policial foi aberto como ''deixar de prestar assistência ao idoso'' e o caso é investigado.