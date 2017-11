serviço Samu Motos doadas para saúde começarão

Motocicletas doadas pelo Ministério da Saúde em 2009 à Prefeitura Municipal vão começar a circular em Campo Grande somente agora, oito anos depois. Os veículos, chamados de "motolâncias", irão integrar veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a partir de dezembro e estavam passíveis de devolução caso não fossem utilizadas.

A prefeitura divulgou que duas motocicletas foram equipadas com kit de atendimento médico básico para agilizar as ocorrências do Samu na Capital. Os profissionais já estão sendo treinados para utilizar o serviço.

“É uma conquista para Campo Grande e para a população que vai contar com este tipo de atendimento com agilidade e segurança. Vencemos todas as etapas burocráticas, alinhamento de equipe e outras questões que barravam que este serviço fosse executado pelo SAMU de Campo Grande, que é um dos melhores do país”, comentou o secretário de saúde, Marcelo Luiz Brandão Vilela.

Caso não começassem a serem utilizadas, as motocicletas poderiam passar por processo de devolução. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio de intervenção, conseguiu suspender a transferência dos veículos.

Os técnicos de enfermagem e enfermeiros em processo de habilitação para conduzir os veículos pelas ruas da Capital estão sendo treinados pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran) de Campo Grande.

As motos são utilizadas por permitir intervenções mais rápidas e contêm os principais materiais de primeiros socorros para auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, atropelamentos e problemas agudos de saúde antes da chegada do Veículo de Suporte Básico ou Avançado do Samu.