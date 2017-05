NA CAPITAL Motoristas são presos com armas e contrabando em cabine de ônibus PRF encaminhou os presos para a Superintendência da Polícia Federal

Dois motoristas de ônibus internacional foram presos, na manhã de ontem (11), com armas de uso restrito, munições e contrabando na cabine do veículo e em compartimento do motor. O ônibus fazia o itinerário Assunção ( Paraguai) / Campo Grande (Mato Grosso do Sul).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu os motoristas no km 453 da BR-163, em Campo Grande. Os dois homens, de 51 anos e 49 anos, eram funcionários da empresa de transporte.

Os passageiros do ônibus foram desembarcados na rodoviária da Capital. Já os ilícitos e os motoristas foram encaminhados para Superintendência da Polícia Federal.