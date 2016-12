Transporte Motoristas de ônibus fazem paralisação

e usuários ficam a pé na Capital Categoria protesta por reajuste salarial de 8,5%

Usuários do transporte coletivo de Campo Grande que precisaram sair de casa no início desta terça-feira tiveram de ter paciência redobrada. Isso porque motoristas de ônibus fizeram paralisações pontuais em algumas linhas e muita gente ficou a pé.

Os protestos começaram logo no início do expediente, por volta das 5 horas, e terminaram por volta das 6h30. Em vários bairros, como nas Moreninhas, os ônibus não passaram.

Nos terminais, neste início da manhã, havia muita gente aglomerada esperando os ônibus. A paralisação, conforme apurou a reportagem, atingiu todas as empresas que compõem o Consórcio Guaicurus.

O motivo de toda a paralisação é o fato dos motoristas não terem recebido os 8,5% prometidos de reajuste salarial, que deveria ter sido incorporado no salário em novembro.

A diarista Cristina de Souza, 61 anos, usa ônibus da linha 522 sempre às 6 horas, mas hoje só conseguiu embarcar quase às 7 horas. "Não sei porquê do atraso, mas acho que é por causa do aumento da tarifa", comentou. "Vou chegar no serviço às 8h quando sempre chego às 7h30", reclamou.

A reportagem tentou contato com sindicato que organizou a paralisação para mais informações sobre possíveis novos protestos, mas nenhuma ligação foi atendida.

AUMENTO DA TARIFA

Decreto do prefeito Alcides Bernal (PP), publicado na sexta-feira, elevou a tarifa do transporte coletivo de R$ 3,25 para R$ 3,53. A medida, no entanto, seria contrária ao disposto no contrato de concessão do serviço para o Consórcio Guaicurus que prevê reajustes no mês de março.

Ronaldo Chadid, da 5ª Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, ressaltou não haver “no decreto municipal expedido qualquer demonstração - ou ao menos a indicação de que tenha ocorrido em outro expediente - das razões para o aumento da tarifa do transporte coletivo”.

O órgão fiscalizador estabeleceu prazo de cinco dias para posicionamento da prefeitura, contando a partir de sua notificação na sexta-feira (2). Documentos, nesse caso, devem esclarecer metodologia aplicada no reajuste de 8,61% aplicado no fim do mandato de Bernal.

Descumprimento na prestação de esclarecimentos pode resultar em multa de R$ 43.902, podendo ainda haver eventual obrigação de ressarcimento ao erário.

"O que se busca por ora é evitar que a população beneficiária do transporte coletivo seja onerada com tarifas que, posteriormente e após a análise técnica das variáveis da metodologia de cálculo empregadas, se mostre desarrazoada e incompatível com os parâmetros estabelecidos contratualmente", destacou Chadid.

O reajuste da tarifa é considerado, pelas empresas do Consórcio Guaicurus, como fator principal para o aumento salarial dos motoristas.