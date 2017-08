Rodovia fechada Motorista que morreu em acidente

fez ultrapassagem em local proibido Rubens Barbosa tinha 51 anos e morreu no local

Investigação preliminar e perícia identificaram que Rubens Barbosa, 51 anos, tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido na BR-163, na tarde de hoje. Ele colidiu contra um caminhão rodotrem no km 487, entre saída para Cuiabá e Uniderp Agrárias, e morreu no local.

O carro que ele conduzia, um Classic com placas de Campo Grande, teve a frente destruída e o lado do motorista ficou mais danificado. O veículo foi parar no acostamento. O caminhão, com placas de Cuiabá (MT), transportava algodão e tombou na rodovia.

Foram mais de duas horas para ocorrer a liberação da via. O rodotrem ficou atravessado na BR-163 e foi preciso um guincho para removê-lo. A carga ficou espalhada e também precisou ser estocada em outro veículo.

Rubens morreu segurando um celular e havia um número a ser discado na tela do aparelho. Viaturas do Samu e da CCR MSVia foram deslocadas, mas não foi possível salvá-lo.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para hospital em Campo Grande. O nome dele não foi divulgado.

O caso foi atendido pelo delegado Geraldo Marin. "Houve uma ultrapassagem em local proibido que provavelmente causou o acidente", explicou. O delegado não deu detalhes sobre o itinerário que a vítima fazia.