Trânsito Motorista perde controle do carro,

capota e derruba poste na Capital De acordo com Bombeiros, o condutor teve traumatismo craniano

O motorista de um Chevrolet Chevette perdeu o controle do veículo, capotou e bateu em um poste na manhã de hoje, na Rua José Barbosa Rodrigues, próximo da Avenida Ministro José Linhares, na Vila Palmira. Com o impacto, o poste foi derrubado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor teve traumatismo craniano. Além dele, uma mulher e duas crianças também estavam no carro, mas sofreram apenas ferimentos leves. Após os primeiros socorros, a família foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida.

Não houve testemunhas e não se sabe se o carro estava em alta velocidade e como ocorreu o acidente. Os bombeiros afirmaram que quando chegaram para socorrer as vítimas o carro estava com as rodas para cima.

A polícia de trânsito esteve no local e controlou o fluxo de veículos. Equipe da Energisa, concessionária de energia da Capital, também foi acionada.