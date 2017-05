ACIDENTE Motorista perde controle de carro

e cai dentro de córrego da Capital Guincho foi acionado para remover o automóvel do local

Motorista não identificado perdeu o controle do veículo e caiu dentro do Córrego Segredo, na Avenida Ernesto Geisel com a Euler de Azevedo, na madrugada de hoje, em Campo Grande.

Vítima passou com o carro em espaço entre a ponte do córrego e o guard rail instalado na extensão da avenida.

Conforme apurado pela reportagem, populares que estavam no local do acidente informaram que o barulho da queda do automóvel chamou atenção no momento do acidente. Testemunhas relataram que o condutor do veículo saiu do local antes da chegada de autoridades.

Veículo, modelo Renault Logan, não sofreu grandes danos, pois não chegou a capotar e caiu com as quatro rodas para baixo. Vítimas do acidente não estava mais local e um guincho já removia do carro da água quando a reportagem esteve no local.

Tanto na Polícia Civil como no Batalhão da Polícia Militar ninguém informou sobre a apresentação do motorista envolvido no acidente.