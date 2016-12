Felpuda

A prefeitura da Capital já arrecadou R$ 25 milhões do IPTU antecipado. Por decisão do Tribunal de Contas de MS, os recursos deveriam ficar em conta separada e sem uso. No entanto, o “reconduzido” mandou usar o valor arrecadado para pagar “contas inadiáveis”. E, assim, a determinação do TCE será ignorada... Pode? Ester Figueiredo