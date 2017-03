monitoramento Motorista filma suposto funcionário de

empresas de ônibus fotografando Ubers Homem está com camiseta do Consórcio Guaicurus e estava na Afonso Pena

Motorista que trabalha com o Uber em Campo Grande divulgou vídeo na internet que mostra suposto funcionário do Consórcio Guaicurus, que administra o transporte público da Capital, chamando veículos e os fotografando.

"Vou mostrar para vocês um chamado que tive de um Gol que está aqui na Afonso Pena solicitando Ubers (...). O rapaz está filmando todos os carros", relatou o motorista, que não se identifica.

O homem aparenta estar com uniforme do consórcio e ao ser abordado, apresentou crachá e afirmou trabalhar para o grupo que administra os ônibus. No Gol, é possível ver pelo vídeo que há duas câmeras.

A gravação aconteceu no cruzamento das Avenidas Afonso Pena com a Calógeras, perto do semáforo. O homem que estava no Gol chamando motoristas do Uber mencionou que três pessoas já tinham o abordado.

Não há na filmagem explicação do motivo para ocorrer os chamados e a filmagem ou fotografia dos veículos que trabalham pelo aplicativo de carona paga. Tampouco foi mencionado se o ato representaria algum tipo de fiscalização.

A reportagem procurou o Consórcio Guaicurus na noite de hoje para confirmar se funcionário estava chamando Uber e filmando veículos e motoristas, mas por conta do expediente encerrado no escritório não houve resposta.

O serviço está em vias de ser regulamentado pela Prefeitura de Campo Grande, que na sexta-feira (24) publicou decreto apertando o cerco e colocando todos os motoristas (hoje mais de 1 mil) em situação irregular. Na segunda-feira (27), o prefeito Marcos Trad voltou atrás e mencionou que haverá mudanças na legislação, entre elas a de dar mais prazo para regularização.

Novo decreto está previsto para ser publicado no Diário Oficial de sexta-feira incluindo as alterações.

O presidente da Associação de Parceiros de Aplicativos de Transporte de Passageiros e Motoristas Autônomos de MS (Applic-MS), Paulo Pinheiro, mencionou que alguns usuários de ônibus estão migrando para os serviços de aplicativo. "As pessoas procuram conforto, bom serviço. Isso nós defendemos em todos os setores", opinou.

Não foi possível contar a outra entidade que representa motoristas, a União dos Motoristas de Aplicativos de Mobilidade Urbana (AMU).