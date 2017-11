MATOU ADVOGADA Motorista ficará preso em delegacia

aguardando transferência a presídio Ele é suspeito de conduzir veículo que atingiu carro e matou advogada

João Pedro da Silva Miranda Jorge, de 23 anos, ficará preso em cela da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Centro da Capital, até segunda-feira (06), onde será transferido em seguida à 3ª DP, no Bairro Carandá Bosque. O suspeito se apresentou na unidade na tarde de hoje com o advogado.

O delegado plantonista preferiu não dar entrevista à imprensa, mas informou, por meio de investigadores, que João ficará preso devido a mandado de prisão preventiva, que havia sido decretado ontem (03), contra ele.

Em breve depoimento por telefone, o delegado titular da 3ª DP, Geraldo Marin, disse que o suspeito, assim que chegar na unidade, que comunicará a Agepen e aguardará transferência de João ao presídio.

ACIDENTE

O estudante de medicina é apontado como o motorista que conduzia a caminhonete Nissa Frontier que atingiu veículo VW Fox, matando a advogada Carolina Albuquerque Machado, de 24 anos, e deixando ferido o filho da jovem, um menino de três anos.

João era considerado foragido desde ontem (03), quando a Justiça decretou o mandado de prisão preventiva do suspeito.