CAMPO GRANDE Motorista fica preso em caminhão e é socorrido pelo Corpo de Bombeiros Acidente aconteceu em rua atrás do condomínio Damha

Militares do Corpo de Bombeiros resgataram, na tarde desta terça-feira (07), motorista que ficou preso na cabine de caminhão caçamba depois de bater em poste de alta tensão e cabo cair sobre o veículo, na Rua Maria Inez Souza Gomes, atrás do residencial Damha, em Campo Grande.

O caminhão pertence a uma empresa de locação de máquinas e, segundo informações, a direção do veículo travou.

O motorista perdeu o controle e bateu o caminhão no poste. Ele foi socorrido com dores no joelho e abdome, mas sem gravidade.