CAMPO GRANDE Motorista que não consegue nem soprar bafômetro causa engavetamento Homem acertou o carro dele em outros que estavam parado em semáforo

Engavetamento com três veículos causou incômodo para os motoristas que transitaram na tarde de hoje, no horário em que acontecia a forte chuva, na Avenida Joaquim Murtinho, no Itanhangá Park, em Campo Grande. Um dos envolvidos, um homem de aproximadamente 65 anos, estava com sinais de embriaguez.

Conforme o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), dois carros, modelo Citroen C3 e VW Parati, estavam parados na via, pois o sinal do semáforo estava vermelho. Neste momento, o condutor do Toyota Corola não parou e bateu na traseira dos veículos que estavam parados no semáforo.

Rubens Silveira Saldanha, de 47 anos, condutor de um dos carros atingidos, contou ao Portal Correio do Estado que tentou conversar com o homem, mas ele negou e tentou fugir. Para impedir, ele seguiu até o Corola do responsável pelo incidente, retirou as chaves da ignição e acionou a polícia.

Ao realizar o teste do bafômetro, ele não estava conseguindo assoprar o aparelho. O Corpo de Bombeiros foi ao local, mas ninguém se feriu.