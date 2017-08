FALSO FRETE Motorista é resgatado pela polícia com mãos e pés amarrados após assalto Vítima ficou sob a mira de revólver durante ao menos seis horas

Homem de 62 anos foi vítima do golpe do falso frete e ficou durante seis horas sob a mira de um revólver em Campo Grande. Ele foi resgatado por militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar na madrugada de hoje amordaçado, com mãos e pés amarrados.

Aos policiais, o motorista contou que foi contratado por celular para fazer um frete da Capital até a cidade onde mora, Rondonópolis (MT). O encontro com o falso contratante aconteceu em frente ao Atacadão, na saída para Cuiabá.

Dois criminosos armados entraram no caminhão e anunciaram o assalto.

Por volta das 20h, o motorista foi levado para casa na Rua Otacílio Machado no Jardim Nhanha e ficou sendo vigiado por um dos ladrões até as 2h. O outro fugiu com o caminhão.

Durante a madrugada, policiais receberam ligação anônima em que informavam sobre a localização da vítima. Eles foram ao local e conseguiram resgatar o homem.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga e será investigado.