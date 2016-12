Campo Grande Motorista é morto com tiro na cabeça enquanto dirigia em avenida Crime aconteceu no fim da manhã no bairro Nova Lima, em Campo Grande

27 DEZ 2016 Por ALINY MARY DIAS E BRUNA AQUINO 11h:05

Motorista morreu ainda dentro do carro - Álvaro Rezende/Correio do Estado Motorista ainda não identificado foi morto com pelo menos um tiro na cabeça, na manhã desta terça-feira, em avenida do bairro Nova Lima. Segundo informações preliminares, o motorista dirigia quando foi atingido. Depois de ser ferida, a vítima perdeu o controle da direção do Corsa e colidiu em um muro de residência, na Avenida Cândido Garcia de Lima. Dono da casa onde o carro colidiu disse ao Portal Correio do Estado que escutou barulho de apenas um tiro e logo na sequência a batida no muro. Vizinhos chamaram socorro, mas quando Corpo de Bombeiros e Samu chegaram, o homem já estava moto. Ainda não se sabe se suspeitos pelos disparos foram detidos. Equipe da Polícia Militar está no local.

