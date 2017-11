CAPOTAGEM Motorista desvia de buraco

e capota carro em avenida Ele quase colidiu com motociclista antes de capotar

Motorista desvia de buraco, perde o controle do carro e capota em avenida. O professor João Alisson, de 33 anos, conduzia Palio branco na Avenida Consul Assaf Trad quando se deparou com buraco na via.

Na tentativa desviar e evitar que o veículo caísse no buraco, o motorista quase bateu em motociclista que também transitava na via. Ao desviar da moto, o professor perdeu controle da direção e capotou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas João Alisson alegou que estava bem e recusou socorro. O acidente ocorreu próximo ao Shopping Bosque dos Ipês.