INVESTIGAÇÃO Motorista de Uber desaparecido já foi vítima de sequestro e sumiu por um mês Ele foi mantido em cárcere privado por bandidos e depois liberto

O motorista da Uber desaparecido há mais de 24 horas, Humberto de Souza Júnior, de 37 anos, já passou por situação semelhante há um ano e meio atrás. Ele foi vítima de sequestro e teve o caminhão que conduzia levado por criminosos no litoral de São Paulo, em Santos.

À reportagem do Portal Correio do Estado, a esposa de Humberto, Silviane de Camargo, de 35 anos, disse que ele chegou a ficar um mês desaparecido e só foi encontrado pela família ao realizarem buscas distribuindo fotos e perguntando às pessoas sobre o seu paradeiro.

"Ele desenvolveu um quadro depressivo depois disso. Assim que se recuperou, ele nos contou que ficou em cárcere privado pelos criminosos por 10 dias e depois disso, ficou nas ruas. Não queria voltar para casa", disse Silviane.

Atualmente, o homem trabalha como caminhoneiro e viu na empresa prestadora de serviços uma fonte alternativa de renda.

DESAPARECIMENTO

Segundo boletim de ocorrência registrado pela esposa de Humberto, ele saiu para trabalhar às 21h de quinta-feira e não voltou mais. O último contato da vítima com a esposa foi à 01h23, por mensagem, onde ele dizia que ainda estava trabalhando.

A esposa tentou entrar em contato com a empresa para saber alguma informação do paradeiro do marido, mas não obteve informação.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH) de Campo Grande e as investigações continuam.