PROCURA-SE Motorista de Uber deixa cliente na UCDB e desaparece Último contato com a família foi ontem, às 22h

Tiago de Oliveira Ferreira, de 24 anos, está desaparecido desde a noite de ontem, quando voltava da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Há aproximadamente seis meses o rapaz estava fazendo “bico” de Uber enquanto não recebia o salário do antigo emprego.

De acordo com o pai do jovem, Luis Carlos Ferreiras, de 49 anos, que atualmente está desempregado, o filho não tinha vícios nem quadro recente de depressão. “A princípio, que eu saiba, ele não tinha envolvimento com coisa errada”, contou ao Portal Correio do Estado.

Thiago recém terminou o curso de Direito na Universidade Anhanguera-Uniderp, e, hoje, às 6h30min, tinha compromisso na instituição. “Ele terminou o curso e estava fazendo tutorial. Hoje de manhã ele tinha que ir pra faculdade e não foi”, relatou o pai ao ressaltar que a última vez que falou com o filho foi ás 22h de ontem, pelo celular.

“Perto das 22h ele me disse que tinha deixado um menino na UCDB e estava voltando, mas não chegou. Depois disso tentei ligar várias vezes, mandei mensagem, mas só dava desligado”, enfatizou Luis.

Thiago trabalhou durante os últimos seis anos na Força Aérea de Jaraguari, onde atuava no setor administrativo. “Ele tinha pedido baixa e estava aguardando o pagamento, enquanto não saía estava fazendo bico de motorista de Uber”. O rapaz mora com o pai, a mãe e a irmã no Residencial Oliveira I, em Campo Grande. Amigos mais próximos foram acionado mas ninguém teve notícias.

A família já registrou boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado.