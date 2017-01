CAMPO GRANDE Motorista de carro que caiu em córrego

e matou adolescente é indiciado Ele vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar

Rafael Cabral dos Reis, de 24 anos, foi indiciado por homicídio culposo pela morte da adolescente Isabela da Silva, 15 anos. Ele dirigia o veículo Monza que caiu em córrego entre a Rua Petrópolis e Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, no Jardim Anahi, no dia 15 de janeiro, em Campo Grande.

Delegado responsável pelo caso, Valmir Moura Fé, da 6ª Delegacia de Polícia Civil, disse ao Portal Correio do Estado que o rapaz, estava em alta velocidade e com sete pessoas dentro do veículo e, por este motivo, foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.

No dia acidente, Reis fugiu do local e se apresentou posteriormente à Delegacia de Polícia Civil. Ele alegou que perdeu o controle da direção do veículo quando era perseguido por motociclista depois de briga em boate.

O rapaz confirmou que foi com a adolescente a boate para que ela pudesse conversar com o namorado, que também é menor de idade. No local, eles brigaram e grupo se sentiu ameaçado, deixando a boate no carro.

Namorado da adolescente, apontado como causador do acidente, por supostamente ter perseguido o carro onde ela estava e feito disparos, prestou depoimento e negou as acusações.

Conforme o delegado, rapaz também confirmou que estava em festa em casa noturna e que houve briga com a menina no local, mas negou que estivesse armado e que teria perseguido o veículo.

Entre as testemunhas que já prestaram depoimento, algumas disseram ter ouvido barulho de tiros, enquanto outras afirmaram que os barulhos eram do próprio carro.

Proprietário da casa de shows disse ao delegado que alugou o espaço para outras pessoas, que promoveram a festa. Conforme Moura Fé, local não tem câmeras de segurança e não deve ser responsabilizado criminalmente.

“Só seriam responsabilizados se tivessem fornecido bebida alcoólica para menores, mas não há provas de que isso tenha acontecido”, disse a autoridade policial.

Ainda segundo o delegado, testemunhas continuam sendo ouvidas e ele aguarda laudos periciais para dar continuidade as investigações, como o da perícia feita no carro, para apontar se havia marcas de tiro no veículo.

ACIDENTE

Além de Isabela, duas irmãs ocupavam o Monza. As garotas de 17 e 21 anos, chegaram a ser levadas para hospital, mas logo tiveram alta médica.

No fim da tarde do domingo, o delegado plantonista Hoffman Dávila revelou em entrevista coletiva que o motociclista em questão era namorado de Isabela e que teria perseguido o automóvel após encontrar a adolescente e brigar com ela dentro da casa noturna.

A reportagem procurou o delegado que está responsável pela investigação Valmir Moura Fé, da 6ª delegacia, para repercutir o caso, mas foi informada que ele não irá se manifestar publicamente, por enquanto.