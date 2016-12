CAMPO GRANDE Motorista bêbado desrepeita sinalização

preferencial e atropela motociclista Colisão entre veículos aconteceu em cruzamento no Bairro Santo Amaro

Bêbado, motorista, de 35 anos, desrespeitou cruzamento preferencial e atropelou motociclista, 36 anos, por volta das 2h14min de hoje. O acidente aconteceu entre as ruas Yokoama e Engenheiro Amélio Carvalho Baís, no Bairro Santo Amaro, em Campo Grande.

De acordo com Boletim de Ocorrência, motociclista seguia em CG 125 cilindradas pela Yokoama quando foi atingido por condutor de carro Onix, que transitava pela outra via pública. Segundo constatado pela polícia, o motorista do automóvel não respeitou sinalização de ''Pare'' no cruzamento e ainda tentou fugir após atropelar o motociclista.

Socorristas do Corpo de Bombeiros detiveram o motorista, que foi submetido por policiais a teste de bafômetro, cujo resultado foi de 0,50 miligramas de álcool por litro de ar expelido. A vítima foi levada para atendimento médico com suspeita de fraturas nas pernas.

O motorista foi preso e indiciado por conduzir veículo embriagado, lesão corporal no trânsito e omissão de socorro.