no maio amarelo Motorista alcoolizada bate em poste

e deixa parte do Centro sem energia Mulher de 39 anos foi presa e se recusou a receber atendimento dos Bombeiros

Condutora alcoolizada perdeu o controle do veículo que dirigia e bateu em poste no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Pedro Celestino, na manhã deste sábado (6), por volta das 5h, no Centro de Campo Grande.

Por conta do acidente, a região ficou sem energia elétrica por algumas horas e os semáforos desligados, deixando o trânsito confuso na região. Equipes da Energisa, concessionária do serviço de energia elétrica do Estado, trabalham no local.

A mulher que provocou o acidente tem 39 anos, não teve o nome divulgado, e teria perdido o controle do veículo - um Ford Fiesta - quando tentou desviar de outro carro que seguia sentido shopping na Avenida Afonso Pena.

O Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPTran) informou que ela foi presa por dirigir alcoolizada. A condutora, que não sofreu ferimentos, recusou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros.

O teste de alcoolemia (bafômetros) apontou que o nível de álcool dela estava em 0,77%, enquanto o máximo aceitável é de 0,33%.