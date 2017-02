MOTOCÍMETRO Mototáxis terão sistema para

fiscalizar valor cobrado na corrida Sem equipamentos, profissionais não seguem tabela de valores

Decreto que passa a cobrar o uso de motocímetros nos mototáxis de Campo Grande deve ser firmado na segunda-feira (13).

A medida é para evitar concorrência desleal e promete dar mais confiabilidade ao serviço de mototáxi na cidade. Os detalhes desse decreto foram discutidos hoje à tarde entre o prefeito Marcos Trad (PSD) e entidade que representa a categoria. Na mesma reunião, houve também acerto para regulamentar o Uber na cidade e a criação de novas exigências.

O prazo para instalação do equipamento será de 180 dias, contados a partir da data de publicação do decreto do prefeito. “Está na hora de eles se organizarem e colocarem o motocímetro para acabar com essa versão de que determinado trecho efetuado pelo mesmo mototaxista é cobrado com valores diferentes”, apontou.

A Prefeitura de Campo Grande divulgou que há lei federal que determina que toda cidade que ultrapasse 50 mil habitantes deve exigir o sistema. Na Capital, não havia essa exigência até hoje. “Isso gera uma desconfiança. Nós vamos normatizar essa situação", explicou Trad, que indicou que o sindicato da categoria levantou a necessidade de instalação do equipamento.

"Apesar de haver uma tabela de cobrança, que é regulamentada entre o Sindicato de Mototaxistas e a Agência Municipal de Regulação (Agereg), muitos não a utilizam e cobram o preço que querem, o que causa uma concorrência desleal para quem segue a legislação", detalhou Dovair Boaventura, presidente do sindicato dos profissionais.