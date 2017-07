TRÂNSITO Motociclista sem CNH morre ao colidir

de frente com carro em cruzamento Acidente aconteceu no Parque do Lageado

Darlan Brum Leite, de 31 anos, que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), morreu ao colidir motocicleta em carro conduzido por Alex Claudino Dias, de 23 anos. Acidente de trânsito aconteceu por volta de 21h30 no cruzamento da Avenida Evelina Selingardi com Rua Arthur Pereira, Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Consta em boletim de ocorrência que Darlan conduzia moto modelo Sandown pela avenida, quando colidiu de frente com veículo Voyage, conduzido por Alex, no sentido contrário da via pública.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o motociclista morreu no local do acidente.

Polícia foi acionada e, durante atendimento da ocorrência, constatou que Darlan não era habilitado para conduzir veículo. Já Alex foi submetido ao teste do bafômetro, que não constatou a ingestão de álcool.