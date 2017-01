TRÂNSITO Motociclista morre após acidente e irmão que estava na garupa fica grave Condutor da moto, de 44 anos, morreu em UPA; acidente foi ontem à noite

Acidente de trânsito envolvendo carro e moto deixou uma pessoa morta e outra em estado grave, por volta das 23h20min de ontem, na Rua Catiguá, no Jardim Canguru, região sul de Campo Grande. O motociclista Mateus Sobreira de Lima, 44 anos, morreu após ser levado para socorro médico e o irmão dele, de 61 anos, teve graves ferimentos, de acordo com a polícia.

Conforme registrado em Boletim de Ocorrência, motorista do Gol envolvido da colisão é que registrou o acidente na delegacia. O homem declarou que seguia pela via pública quando Mateus, que conduzia a moto de modelo não informado, invadiu a pista oposta ocasionando a batida.

O passageiro foi parar debaixo do carro e foi retirado com ajuda de pessoas que passavam pelo endereço. As duas vítimas foram levadas por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Universitário, mas Mateus não resistiu.

O motorista disse também que a moto foi retirada do local por familiares das vítimas, mas que chegou a fotografar o cenário e vai encaminhar imagens à polícia quando solicitadas. Pelo fato de pessoas terem se aglomerado, o motorista preferiu ir diretamente à delegacia narrar o que havia acontecido. A notícia sobre a morte de Mateus chegou ao conhecimento policial por meio de uma parente dos dois irmãos.

O delegado que atendeu a ocorrência, Cleverson Alves, explica que o fato de o local não ter sido preservado prejudica a investigação para esclarecer de quem foi a culpa do acidente. “Não foi possível encaminhar peritos. O sobrevivente deverá ser interrogado para identificar se a versão dele sobre a batida é a mesma do motorista do Gol. Também será analisado se há câmeras pelo local, além de serem feitas buscas por testemunhas”, declarou a autoridade policial.