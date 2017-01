TRÂNSITO Motociclista morre ao tentar

ultrapassar carro em cruzamento Acidente aconteceu na noite de ontem, próximo ao Lago do Amor

Acidente de trânsito terminou na morte do motociclista Edivan de Oliveira Lima, 21 anos, por volta das 21h30min de ontem, no cruzamento entre as ruas Sertãozinho e Hipódromo, na Vila Ipiranga, região do Lago do Amor, em Campo Grande.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a vítima conduzia moto CG 150 cilindradas pela Rua Sertãozinho e foi atingida ao ultrapassar automóvel Fox que seguia no mesmo sentido, mas, no mesmo momento, o motorista fazia conversão à esquerda para entrar na Rua Hipódromo.

Edivan foi arremessado em poste de energia e morreu no local. O homicídio culposo (sem intenção) na direção de veículo automotor foi registrado na delegacia plantonista da Vila Piratininga.