Motociclista invade preferencial, bate em ônibus e é socorrido em estado grave

Felpuda

No tête-à-tête, comenta-se o trabalho, nos bastidores, de ex-cabeça coroada junto à figura da cúpula política nacional, para preparar retorno triunfal. Ocorre que, nesses tempos de denúncias, o “elo” poderá sofrer as consequências do malfeito no passado, como ser um dos principais articuladores de cobrança do famoso “por fora” em obras federais. Assim sendo... Ester Figueiredo