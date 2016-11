TRÂNSITO Motociclista fura sinal e morre

ao bater em ônibus na Capital Amigo da vítima estava na garupa da moto e conseguiu saltar

Manhã de quinta-feira começou violenta no trânsito de Campo Grande. Homem, ainda não identificado, morreu ao colidir a moto que conduzia em ônibus, no cruzamento entre as ruas Calógeras e 26 de agosto, no Centro da cidade. Informações são de que o motociclista teria passado no sinal vermelho. O acidente aconteceu por volta das 5h40min.

Amigo da vítima, que estava na garupa da moto Titan, contou para socorristas do Bombeiro que seguiam pela Calógeras e recém o semáforo havia fechado, mas que o condutor acreditou que daria tempo de atravessar o cruzamento e acelerou. Na batida, o motociclista foi parar debaixo do ônibus e morreu na hora.

O amigo conseguiu saltar ao perceber que o acidente aconteceria e sofreu somente escoriações em um lado dos cotovelos. Às 6h30min equipe da funerária foi ao local recolher o corpo e a polícia tentava contato com familiares para identificar a vítima.