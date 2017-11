ACIDENTE Motociclista fica ferido após condutora fazer conversão proibida Ele teve traumatismo craniano e foi encaminhado para Santa Casa

Mulher que pilotava moto Honda Fan, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fez conversão proibida e colidiu com homem de 34 anos. Ele ficou gravemente ferido e, de acordo com socorristas do Corpo de Bombeiros, a vítima teve Traumatismo Craniano Encefálico (TCE).

O acidente ocorreu na Avenida Lúdio Coelho, no cruzamento com a Rua da Roseira, na manhã desta sexta-feira (17), em Campo Grande.

A vítima recebeu os primeiros socorros no local do acidente e foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande na ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A mulher envolvida no acidente teve apenas escoriações e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Jardim Leblon.

A vítima teve o rosto cortado e tinha muito sangue no local. A viseira do capacete do homem ficou jogada no asfalto.

Guarda Municipal e a Polícia de Trânsito estão no local. As duas motos ainda estão ao chão e para quem for passar pelo local, é necessário atenção.