Felpuda

Os vereadores eleitos para o primeiro mandato em Campo Grande não escondem a ansiedade em que se encontram para começar a trabalhar em plenário. Eles já sentiram o gosto de votar logo depois da posse, em pleno domingo, no projeto de reforma administrativa do prefeito Marcos Trad. Ficaram até as 22h discutindo a proposta e depois entraram em recesso, que vai até o fim deste mês. Ah, o poder! Ester Figueiredo