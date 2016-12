Trânsito Após colisão, motociclista é socorrido

com suspeita de fratura na clavícula Acidente aconteceu ontem em cruzamento no centro da Capital

Motociclista ficou ferido ao se envolver em acidente de trânsito que aconteceu no final da tarde de ontem no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Espírito Santo, região central de Campo Grande.

Conforme relato de testemunha, condutor de motocicleta Honda Titan transitava pela avenida quando veículo Azera não respeitou sinalização de parada obrigatória e invadiu via preferencial, atingindo o motociclista.

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa com suspeita de fratura na clavícula. Já o fluxo de veículos no local foi controlado por equipe do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPTran).