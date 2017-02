TRÂNSITO Motociclista colide com ônibus na

Afonso Pena e fica gravemente ferido Testemunhas relataram que moto teria avançado sinal vermelho

Motociclista ficou gravemente ferido depois de ser atingido por ônibus, por volta das 7h deste domingo (05), no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Afonso Pena, centro de Campo Grande. O coletivo fazia a linha União/Oliveira e transportava três pessoas - motorista e dois passageiros - que não se feriram.

Maicon Roberto Dias, de 26 anos, pilotava uma CB 300 pela avenida, quando segundo testemunhas, avançou o sinal vermelho e foi atingido pelo ônibus que subia pela Rui Barbosa. “O ônibus estava na velocidade normal, quando o motociclista tentou passar antes dele. Olhei na janela e vi ele no chão com a cabeça sangrando”, disse o porteiro e passageiro do ônibus, Eudes dos Santos Silva, de 48 anos.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros com suspeita de traumatismo craniano e fratura na perna direita e foi encaminhada para a Santa Casa.

O sargento do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), Ari Antunes Macedo, informou ao Portal Correio do Estado que vítima era habilitada. A moto esta com os documentos em dia e será removida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), pois nenhum familiar foi ao local retirá-la.

Equipe do Consórcio Guaicurus foi ao local e explicou que o ônibus deve ficar fora de circulação por cerca de três dias e passará por revisão para avaliação de danos estruturais e no tanque de combustível. O motorista é profissional antigo da empresa, com bastante experiência. Ele ficou no local e prestou auxílio à vítima.

(Colaborou Eduardo Miranda)