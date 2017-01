COLISÃO COM MOTO Motociclista é arrastado por ônibus após invadir preferencial no Bairro São Pedro Acidente aconteceu na tarde de hoje, por volta das 16h

Motociclista de 32 anos sofreu fratura exposta na perna direita após avançar preferencial e ser arrastado por ônibus. Acidente aconteceu na tarde de hoje, por volta das 16h, na Rua Nhambiquara, esquina com a Rua Bororos, no Bairro São Pedro, em Campo Grande.

Conforme apurado no local pelo Portal Correio do Estado, o piloto seguia pela Bororos, em moto Twister, quando avançou a preferencial, na Nhambiquara, e atingiu ônibus de empresa que estava indo buscar funcionários.

Com a força da batida o piloto foi parar debaixo de um dos pneus do ônibus e foi arrastado por aproximadamente 50 metros. O motorista não quis falar com a reportagem.

Piloto foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para Santa Casa de Campo Grande.