TRÂNSITO Motociclista de 30 anos morre em

acidente em avenida de Campo Grande Polícia investiga circunstância que o acidente aconteceu

O motociclista Vagner Fernandes Gonçalves, 30 anos, morreu em acidente de trânsito, por volta da 1h30min deste domingo, na Avenida Gury Marques, em frente à empresa Copacol, região sul de Campo Grande.

A vítima pilotava Twister e nenhum outro veículo que poderia estar envolvido foi encontrado no local. Por isso, ainda não se sabe a circunstância do acidente. Perto do local há buracos e não é descartado que o motociclista tenha caído sozinho depois de passar pelo problema na via pública ou até mesmo perdido o controle da direção.

Pessoas que passavam pelo local é que encontraram o motociclista caído no canteiro, perto da motocicleta e acionaram socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, Vagner já estava morto.

Inquérito policial foi aberto para investigar como o acidente aconteceu. O caso foi registrado na delegacia plantonista da Vila Piratininga.