Felpuda

Nos bastidores políticos, comentários são de que tem gente “contando com o ovo antes de a galinha botar” e comemorando antecipadamente medidas que nem sequer foram colocadas em prática. A história ensina que grandes interesses ameaçados representam longa batalha judicial e que, no final, sempre haverá perdedor. Infelizmente, geralmente é o povo que, tal qual marisco, fica no meio da guerra entre o mar e o rochedo. A conferir. Ester Figueiredo