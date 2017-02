CHUVA Moto com casal de namorados 'afunda'

em buraco em avenida alagada na Capital Vítimas cortaram os pés; mulher está gestante

A rápida e forte chuva que caiu na tarde deste domingo (26) em Campo Grande foi o suficiente para causar transtornos, principalmente, no trânsito.

Na região norte da cidade – saída para Cuiabá – casal de namorados, sendo a mulher gestante, que estava indo para casa de amigos cortou o pé depois da moto em que estavam ficar afundada em buraco na Avenida Cônsul Assaf Trad, próximo ao terminal Nova Bahia. O freio da motocicleta entortou. Além deles, vários carros caíram na cratera.

Na Avenida Coronel Antonino, a partir da Rua do Rosário, a via já começa a ficar alagada, com água cobrindo até o meio-fio.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para risco de temporais em parte de Mato Grosso do Sul hoje.

PREVISÃO

Para esta semana, o instituto indica possibilidade de pancadas de chuva, como a de hoje, durante toda a semana na Capital. As temperaturas variam entre 20ºC e 30ºC.