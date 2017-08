Luto “Morreu do jeito que ele quis”,

diz Pedro Pedrossian Filho Corpo de ex-governador está sendo velado em centro de convenções

“Morreu do jeito que ele quis, sem estar no hospital e sem tomar remédio forte”, disse Pedro Pedrossian Filho durante o velório do pai, o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian, 89 anos, que acontece no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Filho disse que há cerca de sete anos o ex-governador passou a apresentar piora em seu quadro de saúde. Foi quando Pedro Pedrossian fraturou uma das pernas e perdeu a mobilidade, passando a usar cadeira de rodas e ficar deitado por mais tempo. Também passou a apresentar problemas pulmonares, como insuficiência respiratória, perdeu parte da visão e da audição.

Ontem, teve quadro de saúde agravado pela falta de ar. O filho contou que o pai sentiu mais falta de ar do que o normal, foi medicado, sedado para dormir e, por volta das 3h de hoje, enfermeiro percebeu que ele estava em silêncio e então notou que havia falecido.

Sonhador

“Meu pai nunca parou de sonhar, o impossível para ele não existia”, comentou Pedro Pedrossian Filho ao relembrar as obras grandiosas realizadas pelo pai, tais como, Parque dos Poderes, Estádio Pedro Pedrossian, Parque das Nações e Hospital Regional Rosa Pedrossian.

Ainda de acordo com o filho, o ex-governador sempre acompanhou a política do Estado, mas nos últimos 7 meses passou a enfrentar dificuldades porque não se lembrava de muita coisa.

Já o secretário Municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, disse que a primeira memória que tem de Pedro Pedrossian é dele como pessoa. “Era o vovô Pedro, um grande chefe de família, zeloso, espirituoso e, como gestor, foi um político que marcou tanto Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul. Um cara que teve coragem de ousar e transformou o Estado.

O ex-governador Pedro Pedrossian deixa 6 filhos, 11 netos e 12 bisnetos.

Sepultamento

O sepultamento está marcado para as 16h30 de hoje, no Cemitério Parque das Primaveras, que fica na Avenida Filinto Müler, 2211, Bairro Jardim Ipiranga, na Capital.