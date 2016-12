Campo Grande Morrem jovem de 18 anos baleado

na cabeça após ser expulso de festa Gabriel estava internado na Santa Casa da Capital desde a madrugada

Morreu na manhã deste sábado Gabriel Morais Marcelino, de 18 anos, na Santa Casa de Campo Grande, onde estava internado desde a madrugada, quando foi baleado na cabeça após ser expulso de festa, no bairro Centro Oeste, em Campo Grande.

Testemunhas declararam que a briga iniciou entre quatro meninas, entre elas namorada da vítima e outra do suposto atirador. Diante do desentendimento entre o grupo, os respectivos namorados também se envolveram e a confusão se generalizou.

Seguranças expulsaram os brigões da festa que continuaram se desentendendo do lado de fora. Em determinado momento, namorado de uma das meninas teria atirado no rapaz, de 18 anos. Em seguida, fugiu a pé. A vítima foi atingida na cabeça e no tórax e socorrida por amigos para unidade de saúde próxima, mas foi transferida à Santa Casa.

O atirador foi identificado apenas pelo primeiro nome e segue foragido.