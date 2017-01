CAMPO GRANDE Morre vítima de incêndio no Centro

que teve 100% do corpo queimado Mãe da mulher foi encaminhada para a UTI com 60% do corpo ferido

Vítima do incêndio que destruiu uma casa na Rua XV de Novembro, em Campo Grande, ontem (20), Jéssica Gomes Batista, de 34 anos, morreu horas depois de dar entrada na Santa Casa. Ela teve 100% do corpo queimado pelas chamas.

À reportagem do Portal Correio do Estado, a assessoria de imprensa da unidade, informou que a mãe de Jéssica, Esmaelita Gomes Batista, de 72 anos, teve 60% do corpo queimado e seria levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estado de saúde dela é gravíssimo.

Causas do incêndio ainda serão apuradas, mas no local, o Corpo de Bombeiros encontrou uma garrafa de álcool.

CASO

O incêndio foi notado por trabalhadores de um estacionamento em frente à casa das vítimas. Uma jovem, de 17 anos, foi a primeira a ver fumaça no local e chamou ajuda. O grupo de pessoas encontraram a casa em chamas e arrombaram a porta do local.

De acordo com a testemunha, Jéssica estava em pé, andando pela casa, com o corpo totalmente em chamas. “Nós só conseguimos pensar em buscar panos molhados para tentar apagar o fogo. Ela já estava muito queimada e tinha restos de colchão grudado no corpo dela”, disse.

Equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e apagou as chamas, enquanto as vítimas foram socorridas.