Luto Morre juiz aposentado e ex-procurador jurídico de Campo Grande Sepultamento está previsto para acontecer hoje, às 16h30

O juiz aposentado José Antônio de Castro faleceu ontem, em Campo Grande. O corpo está sendo velado no Cemitério Parque das Primaveras, localizado na Avenida Filinto Muller, Bairro Jardim Ipiranga, na Capital e o sepultamento está agendado para as 16h30 de hoje.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), além de juiz de direito, José Antônio de Castro foi procurador jurídico no município de Campo Grande.