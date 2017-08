Luto Morre, aos 89 anos, ex-governador de

Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian Sepultamento será às 16h30 no Parque das Primaveras

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian, faleceu nesta madrugada. As causas da morte ainda não foram informadas e o velório será no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O sepultamento está marcado para acontecer às 16h30 de hoje, no Cemitério Parque das Primaveras, que fica na Avenida Filinto Müler, 2211, Bairro Jardim Ipiranga, na Capital.

BIOGRAFIA

Pedro Pedrossian foi governador de Mato Grosso no período de 1966 a 1971, antes que o Estado fosse dividido.

Foi eleito senador em 1978, renunciou ao mandato em 1980 para assumir o cargo governador nomeado do Estado de Mato Grosso do Sul, em 7 de novembro daquele ano.

Em 15 de março de 1991, assumiu novamente o cargo de governador sul-mato-grossense - eleito em pleito direto em 1990.

Permaneceu no posto até 1º de janeiro de 1995. Foi candidato a governador em 1998 e a senador em 2002 sem sucesso.