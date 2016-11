Luto Morre, aos 62 anos, fundador da

Associação Atacadista de MS Célio Aparecido Navarro não resistiu a problemas cardíacos

Ex-presidente e fundador da Associação Sul-Mato-Grossense de Atacadistas e Distribuidores (Asmad), Célio Aparecido Navarro, 62 anos, morreu hoje de manhã, em Campo Grande, devido a problemas cardíacos.

De acordo com informações repassadas pela associação, velório acontece no Cemitério Jardim das Palmeiras, na Avenida Tamandaré, e o sepultamento está previsto para as 15h.