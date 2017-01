Aero Rancho No bairro mais populoso da cidade,

falta de asfalto revolta moradores Moradores afirmam que estão nessas condições há mais de 1 ano

Moradores do bairro Aero Rancho, no setor III, na Capital, reclamam das condições em que estão algumas ruas. Segundo eles, as ruas não possuem asfalto e quando chove enxurradas são constantes, bueiros são entupidos e calçadas alagadas.

A servidora pública Marta Pinho, de 51 anos, informou que as principais ruas que precisam de asfalto são a Travessa Cultural e a Rua Dos Mascates. Em janeiro do ano passado, foi realizada uma reclamação na prefeitura, mas segundo a moradora, o sistema mudou e a solicitação foi invalidada.

"Entrei em contato com a prefeitura o ano passado e não tive retorno, em janeiro desse ano liguei e me informaram que o sistema mudou e minha solicitação não foi mais válida, tive que registrar um novo protocolo, mas até quando vamos ter que esperar ?”.

Além de realizar outro protocolo, segundo a moradora, ela foi informada que não terá previsão de obras no bairro.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber qual o posicionamento nesse caso, mas até a publicação dessa reportagem não obteve resposta.

