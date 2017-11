Campo Grande Moradores do Jardim dos Estados voltam a ficar sem energia elétrica Problema é antigo e ocorre há aproximadamente um mês e meio

Saiba Mais Quedas de energia causam prejuízos no Jd. dos Estados

Um dia após a reportagem do Portal Correio do Estado sobre a instabilidade na rede de energia elétrica no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande, moradores voltaram a ficar no escuro. De acordo a moradora Maria Luiza, de 48 anos, a energia acabou hoje por volta das 18h. "Todos os dias temos queda de energia, sempre no horário entre às 14h e 19h. Não precisa estar chovendo", disse.

A energia foi restabelecida por volta das 18h50. "Mas, geralmente, leva cerca de duas horas", completou. Conforme moradores ouvidos pelo Portal Correio do Estado nesta semana, o problema é antigo e ocorre há aproximadamente um mês e meio, principalmente durante à tarde,várias vezes na semana e pode demorar até quatro horas para que a energia seja restabelecida.