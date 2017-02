CIDADE DE DEUS Moradores da Cidade de Deus fecham rodovia depois de água invadir barracos Grupo cobra conclusão de casas prometidas pela prefeitura

Trecho da BR-262 teve trânsito interrompido, hoje, por famílias da Cidade de Deus que cobram conclusão de casas prometidas desde o ano passado pela Prefeitura de Campo Grande. Muitos ainda vivem em barracos inundados pela chuva no domingo.

Cerca de vinte manifestantes, incluindo mulheres e crianças, tomam a pista da rodovia exigindo a presença do prefeito para ouvir suas demandas. Policiais rodoviários federais acompanham de perto o protesto pacífico que gera congestionamento de dois quilômetros.

Tatiane dos Santos Pereira, 29 anos, relatou que a movimentação ocorre depois que barracos foram inundados pela água da chuva que caiu ontem na Capital. “Teve vizinha com água no berço das crianças. Muitos moram em barracos porque começaram a construir [as casas] e não terminaram”.

Reassentamento da favela Cidade de Deus, redistribuída por quatro bairros, expõe desde março do ano passado erro em projeto do prefeito Alcides Bernal (PP). Houve alagamento de terrenos, danos por vendavais e investigação da empresa Morhar, responsável pela construção das casas.